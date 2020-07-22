Прорив у Мінському процесі: Україна підтвердила досягнення угоди про припинення вогню на Донбасі

Фото: снайпер (РБК-Україна)

Режим повного та всеосяжного припинення вогню вводиться з 27 липня

Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила повне та всеосяжне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню є одним з кроків до врегулювання ситуації та проведення виборів на Донбасі.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що припинення вогню на Донбасі є однією з умов для політичного врегулювання конфлікту, який, відповідно до мінських домовленостей, має завершитися проведенням виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.

При цьому, як наголошують в ОП, вибори на тимчасово окупованих територіях можливі виключно за таких умов:

після всеосяжної деескалації;

після виведення іноземних військових підрозділів і техніки, роззброєння незаконних збройних формувань;

відновлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном;

вибори мають відбуватися виключно згідно із законодавством України;

вибори мають відбуватися з дотриманням Копенгагенських стандартів.

Відповідні заходи погоджені на ТКГ Україною та Росією й підтримані ОБСЄ.

Крім того, українська сторона передала списки осіб на взаємне звільнення та очікує на список від іншої сторони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська сторона в ході засідання Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню на Донбасі ініціювала створення робочої групи для відновлення контролю над державним кордоном.

Раніше також українська сторона під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.