Продление карантина и новое соглашение о перемирии на Донбассе: новости за 22 июля

Коллаж РБК-Украина

Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе, карантин в Украине продлили еще на месяц, в Киеве нашли мертвым известного волонтера. Подробнее о том, что произошло в среду, 22 июля, - в материале РБК-Украина

Прорыв в Минском процессе: Украина подтвердила соглашение о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа на заседании 22 июля согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля. Режим прекращения огня является одним из шагов к урегулированию ситуации и проведению выборов на Донбассе. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Ранее представитель Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что представители ТКГ согласовали меры по прекращению огня на востоке страны. Он также выразил удовлетворение в связи с договоренностями.

Адаптивный карантин в Украине продлили еще на месяц, но с изменениями

Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 августа. Соответствующее постановление разработало Министерство здравоохранения.

"Это новое постановление, которое предлагается применить с 1 августа по 31 августа, оно будет регламентировать установление карантина на территории Украины. В чем отличие - в зависимости от эпидемической ситуации в регионе устанавливается зеленый, желтый, красный или оранжевый уровень эпидемической опасности (из-за эпидемии, - ред.) ", - отметил глава Минздрава Максим Степанов.

В Киеве нашли мертвым волонтера Алексея Кучапина, который помогал обездоленным

Пропавший 16 июля Алексей Кучапин был найден мертвым в Киеве. Он был волонтером, руководил "Домом милосердия", всю жизнь помогая бездомным, сиротам, инвалидам и старикам.

Тело 39-летнего мужчины обнаружили в арендованной квартире Днепровского района столицы. Об этом сообщили в полиции Киева. Предварительно известно, что на теле погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти. Но окончательную причину озвучат после того, как будет проведена судмедэкспертиза.

Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака

Польский суд арестовал бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака. Его взяли под стражу сроком на три месяца. Об этом сообщила спикер прокуратуры Варшавы Мирослава Чир, передает polsatnews.pl.

По ее словам, Новак арестован сроком на три месяца, однако защита намерена обжаловать меру пресечения. В то же время сам Новак заявляет, что не является виноватым, а также назвал свое задержание "политическим актом".

Напомним, о задержании Новака стало известно 20 июля, его задержали антикоррупционные органы Польши в рамках совместной с Украиной спецоперации.

В мире более 15 млн инфицированных коронавирусом

В мире зафиксировано более 15 миллионов случаев заражения коронавирусом. От инфекции скончались 617 тысяч человек. Такие данные приводит американский Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего выявленных случаев инфицирования приходится на США (3 919 550). На втором месте Бразилия (2 159 654), на третьем - Индия (1 193 078).

Россия на четвертом месте, там заразилось 787 тысяч человек. Пятое место у Южной Африки - 381 тысяча заболевших. Украина на 35 месте. На данный момент известно о 62,2 тысячах.

Луцкие заложники рассказали, как к ним относился террорист

Освобожденные пассажиры автобуса в Луцке рассказали, как к ним относился захватчик Максим Кривош, и что происходило в тот день в салоне транспортного средства.

Так, по словам одной из заложниц по имени Наталья Боса, захватчик хорошо к ним относился. Еще одна заложница, Руслана, рассказала, что вести себя нужно было очень спокойно и "никаких лишних движений". Подробости.

В Киеве опять запретили купаться на всех пляжах

Во всех водоемах Киева зафиксировано превышение содержания лактозопозитивной кишечной палочки. До улучшения показателей качества воды купаться на пляжах не рекомендуется. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Киева.

Исследования проводились 20 июля. Превышение индекса лактозопозитивной кишечной палочки (ЛКП) зафиксировали на всех пляжах.

Будущему королю Британии исполнилось 7 лет: мать принца показала фото Джорджа

22 июля наследнику британского престола - принцу Джорджу исполняется 7 лет. Королевская пресс-служба опубликовала две его официальные фотографии на странице в Instagram. Автор фотографий - мать мальчика герцогиня Кейт Миддлтон.

Герцогиня сфотографировала сына в июле. Скорее всего кадр был сделан в графстве Норфолк. Кенсингтонский дворец отметил, что принц Уильям и герцогиня Кейт безмерно рады, что могут поделиться фотографиями принца Джорджа.