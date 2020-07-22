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Польський суд заарештував екс-голову "Укравтодору" Новака

Варшава, Середа 22 липня 2020 18:19
Польський суд заарештував екс-голову "Укравтодору" Новака
Фото: Славомир Новак (flickr.com/platformaobywatelskarp)
Автор: РБК-Україна

Новака на три місяці взяли під варту

Польський суд заарештував колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака. Його взяли під варту терміном на три місяці.

Про це повідомила речник прокуратури Варшави Мирослава Чир, передає polsatnews.pl.

За її словами, Новака заарештовано терміном на три місяці, однак захист має намір оскаржити запобіжний захід. У той же час сам Новак заявляє, що не є винним, а також назвав своє затримання "політичним актом".

Нагадаємо, про затримання Новака стало відомо 20 липня, його затримали антикорупційні органи Польщі в рамках спільної з Україною спецоперації.

На сьогодні розслідування щодо нього ведуть в Польщі і Україні, оскільки він є громадянином обох держав. Йому інкримінують управління організованою злочинною групою, разом з ним затримали бізнесмена і колишнього командира військової частини GROM.

Після затримання Новака в офісах "Укравтодору" і компаній, які брали участь в тендерах, пройшли обшуки. Як заявив директор НАБУ Артем Ситник, розслідуються злочинні дії 2016-2019 років, які "починалися в Україні і закінчувалися в Польщі".

За даними українських ЗМІ, в рамках розслідування відпрацьовуються тендери на загальну суму 270 млн євро.

Передбачається, що Новак використовував посаду голови "Укравтодору" для одержання неправомірної вигоди. Українські і польські слідчі продовжують виявлення і арешт активів.

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