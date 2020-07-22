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У Києві знову заборонили купатися на всіх пляжах

Київ, Середа 22 липня 2020 14:59
У Києві знову заборонили купатися на всіх пляжах
Фото: пляж у Києві (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Вода на усіх столичних пляжах не відповідає санітарним нормам

У всіх водоймах Києва зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. До покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.

Про це повідомили у Держспоживслужбі Києва.

Дослідження проводилися 20 липня. Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на всіх пляжах.

Що і де виявили:

  • колі-індекс (кількість бактерій групи кишкової палички) - на пляжі "Передмістна Слобідка";
  • плаваючі домішки (мілкі водорості) - на пляжах "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Передмістна Слобідка", "Центральний", "Галерний";
  • відхилення через запах - пляж "Галерний";
  • відхилення водневого показника - пляж "Вербний";
  • біохімічна потреба в кисні (БПК5) - пляжі "Вербний" та "Пуща-Водиця".

"До покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання", - наголосили у Держспоживслужбі.

Нагадаємо, кишкову паличку у столичних водоймах знаходять не вперше.

Також раніше у Держспоживслужбі оцінили вірогідність зараження коронавірусом під час відвідування пляжів.

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