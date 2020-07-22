У Києві знову заборонили купатися на всіх пляжах

Вода на усіх столичних пляжах не відповідає санітарним нормам
У всіх водоймах Києва зафіксовано перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички. До покращення показників якості води купатися на пляжах не рекомендується.
Про це повідомили у Держспоживслужбі Києва.
Дослідження проводилися 20 липня. Перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички (ЛКП) зафіксували на всіх пляжах.
Що і де виявили:
"До покращення показників якості води у водоймах пляжами можна користуватися, виключно, як зонами відпочинку - без купання", - наголосили у Держспоживслужбі.
Нагадаємо, кишкову паличку у столичних водоймах знаходять не вперше.
Також раніше у Держспоживслужбі оцінили вірогідність зараження коронавірусом під час відвідування пляжів.