Адаптивний карантин в Україні продовжили ще на місяць, але зі змінами

Фото: карантин в Україні (Віталій Носач / РБК-Україна)

Таке рішення ухвалив уряд на засіданні в середу

Кабінет міністрів України в середу, 22 липня, прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 31 серпня. Відповідну постанову розробило Міністерство охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ прийняли с доопрацюванням в один день.

"Це нова постанова, яку пропонується застосувати з 1 серпня по 31 серпня, вона буде регламентувати встановлення карантину на території України. В чому відмінність - в залежності від епідемічної ситуації в регіоні встановлюється зелений, жовтий, червоний або помаранчевий рівень епідемічної небезпеки (у зв’язку з епідемією, - ред.)", - відмітив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, рівень визначатиметься автоматизованим програмним забезпеченням на основі визначених алгоритмів та зібраних даних і буде затверджуватися нацкомісією.

Міністр охорони здоров’я додав, що при позначенні рівня небезпеки на "зеленому", "жовтому", "червоному" чи то "помаранчевому" рівні будуть враховуватися чіткі індикатори декількох критеріїв: завантаженість ліжок (не більше 50%), середня кількість тестувань (не менше 24 на 100 тис. населення), коефіцієнт виявлених випадків (не більше 11%) і динаміка захворювання (зростання не більше 10%).

Коли немає перевищень - область та всі його райони перебувають в зеленій зоні, в якій діють такі обмеження:

в громадських будівлях потрібно знаходитися в масках або респіратор, проведення масових заходів при умові не більше 1 особи на 5 кв. м,

проведення заходів в кінотеатрах/театрах з заповненістю на 50%,

перевезення пасажирів тільки в рамках сидячих місць.

Степанов додав, що регіони, що постійно перебувають в зеленій зоні не потребують втручання та посилення окремих протиепідемічних заходів на нацрівні. Якщо починають змінюватися індикатори 5 днів поспіль, то починається перехід в жовтий або помаранчевий чи червоний рівні.

Відзначимо, глава МОЗ Максим Степанов в інтерв'ю РБК-Україна анонсував, що МОЗ готував проект постанови, яким карантин продовжать ще мінімум на місяць.

Крім того, наші джерела повідомляли, що на цьому тижні Кабінет міністрів розгляне відповідне рішення.

Також РБК-Україна писало, що адаптивний карантин в Києві можуть продовжувати ще півтора року - до 2022.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що колективного імунітету до COVID-19 немає ні в Україні, ні де-небудь у світі.

Як писало РБК-Україна, станом на 22 липня в Україні фіксують різке зростання числа нових випадків коронавірусу, за добу заразилися ще 829 людей.