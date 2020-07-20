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Новака затримали в рамках спільної польсько-української операції

Понеділок 20 липня 2020 10:50
Новака затримали в рамках спільної польсько-української операції
фото: Славомир Новак (ukr.media)
Автор: Олександр Білоус

Новака підозрюють у корупції

Колишнього главу Державної служби автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славоміра Новака затримали в рамках спільної польсько-української операції. Новаку пред'являть звинувачення в корупції.

Про це повідомляє Центральне антикорупційне бюро Польщі.

Згідно з повідомленням, розслідування проводиться одночасно Центральним антикорупційним бюро та районною прокуратурою у Варшаві, а також Спеціальної антикорупційною прокуратурою в Києві та Національним антикорупційним бюро України.

"Затримані будуть доставлені в прокуратуру, де їм будуть пред'явлені звинувачення. Розслідування щодо ймовірної корупційної діяльності та участі в організованій злочинній групі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього главу "Укравтодору" Славоміра Новака.

Його і ще двох осіб підозрюють у корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Зазначимо, Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. він обіймав посаду голови "Укравтодору" з 2016 року до 2019 року.

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