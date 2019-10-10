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Заклик Трампа до Зеленського до боротьби з корупцією був доречним, - Помпео

Новини » В світі    10.10.2019 - 03:51
Заклик Трампа до Зеленського до боротьби з корупцією був доречним, - Помпео
Фото: Держсекретар США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Державний секретар США вважає, що Трамп має право спробувати змусити іншу країну перестати бути корумпованою

Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що для президента США Дональда Трампа є цілком доречним звернутися до українського колеги Володимира Зеленського з проханням розслідувати корупційні дії. Про це Помпео заявив в интервью программе «NewsHour», передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держсекретар зазначив, що він чув розмову Трампа і Зеленського, в якій президент США попросив українського колегу провести розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Хантера, який був в раді директорів української газової компанії.

«Я вважаю, що було б цілком доречно спробувати змусити іншу країну перестати бути корумпованою», - сказав Помпео.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не хотів би давати гроші корумпованій країні, маючи на увазі Україну. Крім того, американський президент заблокував виділення військової допомоги Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після виборів у Верховну раду. Рішення про публікацію стенограми було ухвалене через скандал, який розгорівся після заяви співробітника розвідки про те, що Трамп нібито намагався тиснути на Зеленського.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу. Також Трамп у розмові з Зеленським згадував розслідування справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена.

За даними ЗМІ, держсекретар США Майк Помпео був присутній при телефонній розмові Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

У Конгресі США ще до публікації стенограми, спираючись на скаргу працівника американської розвідки, оголосили про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Американський лідер у відповідь звинуватив главу комітету палати представників з розвідки Адама Шиффа в перекручуванні змісту своєї бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським.

2 жовтня Демократи в Палаті представників пригрозили Білому дому примусовим отриманням записів, пов'язаних з можливим тиском президента Трампа на Зеленського.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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