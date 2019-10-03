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Трамп: Я не хотів би виділяти гроші корумпованій країні

Новини » Політика    03.10.2019 - 08:13
Трамп: Я не хотів би виділяти гроші корумпованій країні
Фото: Володимир Зеленський і Дональд Трамп (president.gov.ua)

Трамп дзвонив Зеленському, щоб нагадати про боротьбу з корупцією

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у липні стосувався боротьби з корупцією, оскільки Вашингтон выдлеляет допомогу Києву. Про це повідомляє Reuters.

Під час спільної прес-конференції з президентом Фінляндії Трампу поставили питання про ситуацію з цією телефонною розмовою, зміст якої спричинив розслідування про необхідність імпічменту американського президента. За інформацією ЗМІ, Трамп відреагував на це питання дуже роздратовано.

"Сполучені Штати дають країні багато грошей. І я не хотів би давати гроші країні, яка корумпована... Мені не подобається, коли моя країна залишається в дурнях", - відповів Трамп на питання журналіста про мету дзвінка українському президентові.

Нагадаємо, Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

Зазначимо, Конгрес Сполучених Штатів попередньо схвалив затверджене Держдепартаментом США постачання Україні додаткової партії зброї на суму 39 млн доларів.

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