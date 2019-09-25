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У США почали процедуру імпічменту Трампа

Новини » Політика    25.09.2019 - 00:15
У США почали процедуру імпічменту Трампа
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Спікер Палати представників Конгресу США Пелосі зробила оголошення

Початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосили в Конгрессі США. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CBS-News.

Оголошення зробила спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Раніше вона вже анонсувала імпічмент в ніч на 25 вересня.

Пелосі сказала, що дії, початі Трампом на сьогоднішній день, "серйозно порушили конституцію".

"Ніхто не може бути вище закону", - зазначила Пелосі.

Перед цим Трамп відреагував на ймовірність свого імпічменту. Президент США не сприймає серйозно загрози з боку Конгресу.

Нагадаємо, раніше в Конгресі США допустили можливість імпічменту Трампа. Причиною став нібито тиск на президента України Володимира Зеленського. Представник Демократичної партії Адам Шифф, який є головою комітету з розвідки палати представників, сказав - якщо тиск президента Трампа на Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом із ситуації.

Вперше про можливий тиск на Зеленського написала газета The Wall Street Journal. У статті говорилося, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.

Невдовзі Байден закликав президента Дональда Трампа опублікувати розшифровку розмови з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

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