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Трамп в розмові з Зеленським згадував Байдена

Новини » Політика    25.09.2019 - 17:47
Трамп в розмові з Зеленським згадував Байдена
Колаж РБК-Україна

Трамп просив Зеленського відновити справу проти сина Байдена

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у телефонній розмові з українським президентом Володимиром Зеленським згадував розслідування справи щодо сина колишнього віце-президента США Джо Байдена. Про це свідчить стенограма розмови президентів, розміщена на сайті Білого дому.

Так, американський президент просив Зеленського вплинути на хід справи щодо сина Байдена. Згідно стенограмме розмови, Трамп закликав українського лідера "розібратися" в ситуації навколо справи.

"Багато говорять про сина Байдена, що Байден припинив судове переслідування, і багато хто хоче дізнатися про це, тому якщо ви зможете щось зробити з генеральним прокурором, це буде чудово. Байден ходив і хвалився, що припинив переслідування, так що якщо ви можете розібратися в цьому... Це звучить жахливо для мене", - говорив Трамп.

Нагадаємо, що Білий дім опублікував на своєму сайті стенограму телефонної розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Рішення про публікації стенограми було ухвалене із-за скандалу, який розгорівся після заяви співробітника розвідки про те, що Трамп нібито намагався тиснути на Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна, спікер Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту президента з-за ситуації навколо телефонної розмови з Зеленським. Також Пелосі звинуватила Трампа в порушенні конституції США.

Клінтон підтримала імпічмент Трампа Опублікована стенограма розмови Зеленського і Трампа: повний текст
Новини України Володимир ЗеленськийДжозеф БайденДональд Трамп
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