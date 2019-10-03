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У Конгресі США мають намір змусити Трампа надати документи про контакти з Україною

Новини » Політика    03.10.2019 - 03:42
У Конгресі США мають намір змусити Трампа надати документи про контакти з Україною
Фото: Палата представників (wikipedia.org)

Конгресмени не отримують відповіді на запити до адміністрації Трампа

Демократи в Палаті представників США збираються змусити адміністрацію президента Дональда Трампа надати документи про контакти з українською владою. Про це зазначено в меморандумі, підписаним конгресменами.

Меморандум спрямований в Комітет з питань нагляду та реформ в рамках розслідування щодо імпічменту президента США. Причиною підписання такого документа стало ігнорування з боку адміністрації будь-яких запитів демократів з приводу імпічменту. Останній запит був направлений 9 жовтня.

"За останні кілька тижнів комітети кілька разів намагалися отримати в добровільному порядку відповіді на наші запити про надання документів, але Білий дім відмовився прийняти це, і навіть дати відповідь комітетам", - йдеться в документі.

Нагадаємо, Трампу оголосили про початок імпічменту після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на Зеленського для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Гантер Байден, син колишнього віце-президента США Джо Байдена, головного опонента Трампа на президентських виборах 2020 року.

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