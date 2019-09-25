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Трамп попросив Зеленського про послугу, - стенограма

Новини » Політика    25.09.2019 - 18:41
Трамп попросив Зеленського про послугу, - стенограма
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп попросив розслідувати причетність України до втручання у вибори

Президент США Дональд Трамп у розмові з Володимиром Зеленським 25 липня попросив його про послугу, пов'язану з розслідуванням втручання в американські вибори. Про це свідчить опублікована стенограма їх переговорів.

Зокрема, Трамп попросив Зеленського зробити послугу, "хоча б тому, що наша країна пройшла через багато і Україна знає багато про це".

"Я хотів би, щоб Ви дізналися, що сталося з цією всією ситуацією з Україною, вони кажуть Crowdstrike (назва компанії, яка займається кібербезпекою та залучалася до розслідування втручання Росії у вибори в 2016 році, - ред.). Я думаю, що є один з найбагатших людей... Вони кажуть, що в України є сервер. Є багато речей, які тривали, ціла ситуація.. .Я думаю, що ви оточуєте себе деякими з цих людей. Я хотів би, щоб генеральний прокурор США зв'язався з вами або вашими людьми, і я хотів би, щоб ви добралися до суті", - зазначив Трамп.

Він також підкреслив, що "абсурд" із звинуваченнями колишнього прокурора Роберта Мюллера на його адресу про контакти з Росією закінчився некомпетентним виступом.

"Але вони кажуть, що багато що з цього пішло з України. Незалежно від того, що Ви можете зробити, дуже важливо, щоб Ви зробили це, якщо це можливо", - додав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський і Трамп на переговорах 25 липня розкритикували м'яку позицію Європи щодо санкцій проти Росії.

Крім того, Трамп в розмові з Зеленським згадував Джо Байдена, щодо сина якого раніше велося розслідування.

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