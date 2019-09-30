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Трамп звинуватив голову комітету Конгресу з розвідки у "державній зраді"

Новини » Політика    30.09.2019 - 16:40
Трамп звинуватив голову комітету Конгресу з розвідки у "державній зраді"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп звинуватив Адама Шиффа в спотворенні своєї бесіди з Зеленським

Президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету палати представників з розвідки Адама Шиффа в перекручуванні змісту своєї бесіди з українським колегою Володимиром Зеленським. Про це президент США написав Twitter.

Президент США написав, що на слуханнях у конгресі Шифф придумав "фейкову і жахливу" заяву і видав її за слова Трампа. У своєму повідомленні Трамп задався питанням, чи потрібно заарештувати конгресмена за зраду.

"Представник Адам Шифф незаконно склав фейкову і жахливу заяву, представивши її як мою, як найбільш важливу частину моєї розмови з президентом України, і зачитав її Конгресу і американському народу. Це не відповідало тому, що я сказав по телефону. Заарештувати за держзраду?" - написав Трамп.

Трамп звинуватив голову комітету Конгресу з розвідки у &quot;державній зраді&quot;

Нагадаємо, Трамп закликав голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа піти у відставку.

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між Зеленським і Трампом. Розмова між президентами стала причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

Також 26 вересня був опублікований текст скарги співробітника американських спецслужб, де вказувалося, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Трампа з Зеленським.

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Новини України Володимир ЗеленськийКонгресс СШАДональд Трамп
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