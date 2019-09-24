ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп наказав призупинити допомогу Україні перед дзвінком Зеленському, - WP

Новини » Політика    24.09.2019 - 09:03
Трамп наказав призупинити допомогу Україні перед дзвінком Зеленському, - WP
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп притримав кошти, побоюючись корупції в Україні

Президент США Дональд Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на трьох високопоставлених чиновників американської адміністрації.

Як повідомляється, чиновникам було наказано повідомити законодавцям, що затримка у наданні допомоги є результатом "міжвідомчого процесу".

Один з чиновників сказав, що Трамп притримав кошти, побоюючись корупції в Україні. В кінці кошти вирішили перевести у зв'язку із закінченням фінансового року 30 вересня.

Крім цього, чиновник також спростував, що між затримкою допомоги та ймовірним тиском на Зеленського почати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера є зв'язок.

Нагадаємо, завтра має відбутися зустріч Зеленського та Трампа на Генасамблеї ООН.

Раніше Трамп визнав, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював корупцію і згадував у цьому контексті свого конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена.

Також голова комітету з розвідки палати представників, представник Демократичної партії Адам Шифф заявив, що якщо тиск Трампа на Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом із ситуації.

У центрі уваги: як Зеленському уникнути помилки на переговорах з Трампом Трамп та Дуда підписали військову декларацію
Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся