Трамп наказав призупинити допомогу Україні перед дзвінком Зеленському, - WP

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп притримав кошти, побоюючись корупції в Україні

Президент США Дональд Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомляє видання The Washington Post, посилаючись на трьох високопоставлених чиновників американської адміністрації.

Як повідомляється, чиновникам було наказано повідомити законодавцям, що затримка у наданні допомоги є результатом "міжвідомчого процесу".

Один з чиновників сказав, що Трамп притримав кошти, побоюючись корупції в Україні. В кінці кошти вирішили перевести у зв'язку із закінченням фінансового року 30 вересня.

Крім цього, чиновник також спростував, що між затримкою допомоги та ймовірним тиском на Зеленського почати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера є зв'язок.

Нагадаємо, завтра має відбутися зустріч Зеленського та Трампа на Генасамблеї ООН.

Раніше Трамп визнав, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським обговорював корупцію і згадував у цьому контексті свого конкурента на виборах в 2020 році Джо Байдена.

Також голова комітету з розвідки палати представників, представник Демократичної партії Адам Шифф заявив, що якщо тиск Трампа на Зеленського буде доведено, імпічмент може стати єдиним виходом із ситуації.