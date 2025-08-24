"Президент высказался четко": Вэнс ответил, отправят ли США военных в Украину

"Президент высказался очень четко. Американских войск на земле в Украине не будет", - сказал Вэнс в ответ на вопрос журналистки Кристен Велкер.

При этом вице-президент добавил, что США не отказываются от активной роли в предоставлении Украине гарантий безопасности, которые будут необходимы, чтобы война прекратилась.

"Мы будем продолжать играть активную роль в обеспечении гарантий безопасности украинцев и уверенности, необходимых для остановки войны со своей стороны, а также ощущение, что россияне могут довести войну до конца со своей стороны", - отметил он.

При этом вице-президент на вопрос о том, насколько Россия будет привлечена к предоставлению гарантий безопасности Украине, ответил, что об этом еще очень рано говорить.

"Во-первых, мы не говорим о гарантиях безопасности, пока война не завершится. И, конечно, россияне будут частью разговора о завершении этой войны. Поэтому, конечно, они будут иметь в этом определенную заинтересованность", - подытожил Вэнс.