"Президент висловився чітко": Венс відповів, чи відправлять США військових до України

В Білому домі не змінили позицію щодо надання гарантій безпеки Україні. США приймуть в них участь, але американських військових в Україні не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента США Джей Ді Венса для програми Meet the Press на NBC News.
"Президент висловився дуже чітко. Американських військ на землі в Україні не буде", - сказав Венс у відповідь на запитання журналістки Крістен Велкер.
При цьому віцепрезидент додав, що США не відмовляються від активної ролі у наданні Україні гарантій безпеки, які будуть необхідні, щоб війна припинилася.
"Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у забезпеченні гарантій безпеки українців та впевненості, необхідних для зупинення війни зі свого боку, а також відчуття, що росіяни можуть довести війну до кінця зі свого боку", - зазначив він.
При цьому віцепрезидент на питання щодо того, наскільки Росія буде залучена до надання гарантій безпеки Україні, відповів, що про це ще дуже рано говорити.
"По-перше, ми не говоримо про гарантії безпеки, доки війна не завершиться. І, звичайно, росіяни будуть частиною розмови про завершення цієї війни. Тож, звичайно, вони матимуть у цьому певну зацікавленість", - підсумував Венс.
Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що США готові взяти на себе обмежену роль у наданні Україні гарантій безпеки. Зокрема, американці можуть відправити пілотів для повітряних місій.
Зазначимо, що російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі. Він підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето, а також залучення Китаю.
У Києві таку умову назвали неприйнятною. У Білому домі взагалі висміяли таку пропозицію. Дісталося росіянам і від Євросоюзу - єврокомісар Андрюс Кубілюс висміяв як Лаврова, так і російського диктатора Володимира Путіна.
При цьому заява Лаврова про те, що державами-гарантами безпеки для України можуть виступити РФ, Китай і США, фактично зірвала переговори Москви з Вашингтоном.