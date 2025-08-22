ua en ru
США в рамках гарантий могут отправить пилотов для воздушных миссий в Украине, - CNN

Пятница 22 августа 2025 19:26
США в рамках гарантий могут отправить пилотов для воздушных миссий в Украине, - CNN Фото: США в рамках гарантий могут отправить пилотов для воздушных миссий в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

США готовы взять на себя ограниченную роль в предоставлении Украине гарантий безопасности. В частности, могут отправить пилотов для воздушных миссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам источников CNN, знакомых с переговорами, США заявили, что готовы взять на себя ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине, если будет достигнуто мирное соглашение с Россией.

Отмечается, что это потенциально может предусматривать выполнение американскими пилотами воздушных миссий.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

Также, по словам Зеленского, США готовы быть частью гарантий безопасности для Украины. Сейчас переговоры по конкретному наполнению гарантий безопасности продолжаются ежедневно.

Между тем генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина, США и страны Европейского союза работают над такими гарантиями безопасности, чтобы российский диктатор Владимир Путин, сидя в Москве, никогда даже не подумал нападать на Украину снова.

Соединенные Штаты Америки Война в Украине Гарантии безопасности
