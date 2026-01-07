Премьер Испании впервые допустил размещение военных в Украине

Премьер-министр Испании Педро Санчес впервые допустил участие испанских военных в миротворческой миссии в Украине после прекращения огня в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE .

Санчес после встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что со следующего понедельника начнет серию встреч с представителями большинства парламентских групп для обсуждения потенциального вклада Испании в мирный процесс в Украине.

По его словам, Испания, "как большая европейская страна", будет участвовать в принятии решений в случае прекращения огня и возможности для установления устойчивого мира в Украине.

Испанский премьер отметил, что этот вклад должен охватывать как усилия по восстановлению, так и "военные возможности".

Отвечая на вопрос, предусматривает ли он возможность участия испанских военнослужащих в потенциальной международной миротворческой миссии, Санчес напомнил, что Испания уже демонстрировала подобные шаги "в других частях мира".

"Если мы сделали это в других частях мира, почему бы нам не сделать это в Европе?", - сказал премьер Испании.

Отметим, что ранее Санчес заявлял, что еще преждевременно говорить о присутствии испанских военных в Украине. В то же время такое решение потребует поддержки Конгресса депутатов.