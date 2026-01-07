Прем'єр Іспанії вперше допустив розміщення військових в Україні

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню в рамках потенційної мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EFE .

Санчес після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі заявив, що з наступного понеділка розпочне серію зустрічей з представниками більшості парламентських груп для обговорення потенційного внеску Іспанії в мирний процес в Україні.

За його словами, Іспанія, "як велика європейська країна", братиме участь в ухваленні рішень у разі припинення вогню та можливості для встановлення сталого миру в Україні.

Іспанський прем'єр зазначив, що цей внесок має охоплювати як зусилля з відбудови, так і "військові можливості".

Відповідаючи на запитання, чи передбачає він можливість участі іспанських військовослужбовців у потенційній міжнародній миротворчій місії, Санчес нагадав, що Іспанія вже демонструвала подібні кроки "в інших частинах світу".

"Якщо ми зробили це в інших частинах світу, чому б нам не зробити це в Європі?", - сказав прем'єр Іспанії..

Зазначимо, що раніше Санчес заявляв, що ще передчасно говорити про присутність іспанських військових в Україні. Водночас таке рішення потребуватиме підтримки Конгресу депутатів.