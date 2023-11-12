Финляндия подготовит план обновления Украины до конца года

Финляндия готовится принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Хельсинки представят первую часть плана по восстановлению Украины до конца этого года.

Об этом заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем для преодоления огромных последствий российской агрессии. Финляндия готовится принять участие в процессе восстановления и разрабатывает национальный план по восстановлению в сотрудничестве с частным сектором. Первая часть плана будет опубликована до конца этого года", - заявил он.

По словам министра, план будет сосредоточен на том, как финский частный сектор может участвовать в восстановлении Украины.

"Вскоре после этого будет подготовлена вторая часть. Она будет рассматривать финскую поддержку для Украины в более широком контексте, включая сотрудничество по развитию (Украины, - ред.)", - заявил Тавио.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины .

Также сообщалось, что в августе президент Финляндии Саули Ниинистио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине .

Финляндия также изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria .

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