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ВСУ показали уничтожение "Шахеда" в Одесской области (видео)

Одесская область, Суббота 11 ноября 2023 17:22
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ВСУ показали уничтожение "Шахеда" в Одесской области (видео) Фото: ВСУ уничтожили воржий "Шахед" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины показали момент уничтожения "Шахеда" в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командования Воздушных сил ВСУ.

В ВСУ сообщили, что сегодняшняя ночь стала очередной в борьбе с российским оккупантом в украинском небе.

"Воины-зенитчики воздушного командования "Юг" уничтожают врага", - подчеркнули в командовании.

"На видео - поражение вражеского ударного беспилотника "Shahed-131/136" в ночь на 11 ноября 2023 года в Одесской области", - сообщили в ВСУ.

Российские атаки по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине 10 ноября вечером. Беспилотники фиксировали в ряде областей, а в Киеве работала ПВО. Позже взрывы прогремели в Одесской области.

А утром 21 сентября россияне тоже устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме того, в некоторых областях работало ПВО.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), состоящая из разных видов вооружения. В то же время, ни одно ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

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