Украинская делегация приехала в США. Будут говорить о формуле мира и не только

Украинская делегация приехала в Соединенные Штаты. Она будет говорить о формуле мира и не только.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Украинскую делегацию возглавила вице-премьер Юлия Свириденко.

"Буду иметь встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и еще много важных тем", - рассказал Ермак.

Саммит формулы мира

Недавно состоялась третья встреча советников по национальной безопасности и советников по внешней политике относительно формулы мира. Среди рассматриваемых вопросов:

Ядерная и радиационная безопасность;

Энергетическая сохранность;

Бесперебойная поставка продовольствия;

Возвращение депортированных детей, гражданских заложников, военнопленных;

Восстановление территориальной целостности Украины.

Поддержка США Украине

Соединенные Штаты являются одним из главных союзников нашей страны в противостоянии российские агрессии. С начала войны Вашингтон поддерживает Киев военной и финансовой помощью.

Недавно в Пентагоне заявили о том, что у ведомства осталось более 5,4 млрд долларов, предусмотренных на военную помощь Украине.

Президент Джо Байден в октябре предложил выделить Украине и Израилю помощь в 106 млрд долларов. Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон призвал конгрессменов голосовать за помощь Тель-Авив отдельно, впрочем, демократы заблокировали эту попытку.

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