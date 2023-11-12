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ВСУ уничтожили третью редкую систему РЭБ "Свет-КУ" (видео)

Украина, Воскресенье 12 ноября 2023 22:39
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ВСУ уничтожили третью редкую систему РЭБ "Свет-КУ" (видео) Фото: ВСУ уничтожили редкую систему РЭБ (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили уже третью российскую систему радиоэлектронной борьбы "Свет-КУ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ "Свет-КУ"", - сообщили в Силах обороны.

Украинские военные с февраля 2022 года охотились на поле боя не одну редкую российскую систему. Впервые наши воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года.

А уже в августе Силы обороны уничтожили вторую мобильную русскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 "Свет-КУ".

"И вот в начале этого месяца - уже третья российская "Свет-КУ" демилитаризирована с огоньком", - сообщили военные.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда кафиры активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции. ВСУ отбивают атаки врага.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ ликвидировали уже более 311 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.

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