Украина и Польша проведут переговоры о разблокировании пунктов пропуска: названа дата

Украина проведет встречу в понедельник, 13 ноября, с представителями польских властей и перевозчиками по разблокированию пунктов пропуска. Украинскую сторону будет представлять заместитель министра развития общин Сергей Деркач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин.

На встречу приглашены Министерство инфраструктуры Польши, представители воеводств, Директората Еврокомиссии по мобильности, посольства Украины в Польше и перевозчики.

В ведомстве добавили, что после прошлых переговоров Деркача с государственным секретарем Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера украинская сторона решила два вопроса, поднятых польскими коллегами.

Речь идет о функционировании полос для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" и обновлении функционала системы есть очередь - возможность заменять водителя для пустых грузовиков.

Кроме этого, представители Украины предложили полякам запустить пустой транспорт через пункт пропуска "Угринов - Долгобычев", где имеется соответствующая полоса. В ведомстве отмечают, что такой вариант позволил бы пустым грузовикам уменьшить время ожидания пересечения границы.

Протест на границе Польши

6 ноября перевозчики из Польши начали забастовку. Поэтому наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной.

Сейчас пропускная способность не больше одной машины на экспорт и импорт в час. Для прекращения забастовки перевозчики требуют выполнения нескольких условий .

На третий день забастовки более 1700 фур "застряли" на границе с Украиной .

Кроме того, на фоне протестов Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел переговоры с польским коллегой Анджеем Адамчиком.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .