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Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области

Тополя, Суббота 11 ноября 2023 19:19
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Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области Фото: пограничники подняли флаг в селе Тополя facebook com NGUmainpage)
Автор: Дмитрий Левицкий

Военнослужащие пограничной службы подняли флаг Украины в селе Тополи, расположенном в "серой зоне" Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как рассказали в пограничной службе, бойцы подразделения "Стальной кордон" сходили в населенный пункт Тополи, расположенный под границей с Россией в так называемой "серой зоне". Там военнослужащие подняли украинский флаг и записали видео.

"Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле", - отметили в ГПСУ.

На карте сервиса Deepstate можно увидеть, что населенный пункт Тополи, в котором пограничники подняли украинский флаг, расположен примерно в 2 километрах от линии соприкосновения и примерно в 5 километрах от российской границы.

Пограничники подняли украинский флаг в Тополях Харьковской области

Ситуация в Харьковской области

Почти вся захваченная с 24 февраля россиянами территория Харьковской области была освобождена из-под оккупации в результате осеннего контрнаступления ВСУ. Но под контролем россиян по-прежнему остается небольшая часть территории области.

Кроме того, россияне пытаются снова захватить город Купянск - важный железнодорожный узел. Оккупанты ведут постоянные штурмы в направлении города, а недавно начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прогнозировал, что атаки врага могут усилиться.

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