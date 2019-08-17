Пожежа в готелі Одеси: що сталося

Пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі сталася у ніч на 17 серпня. В результаті пожежі загинули 8 людей, ще 10 постраждали, докладніше про те, що сталося - в матеріалі РБК-Україна.

Правоохоронці повідомили подробиці пожежі в готелі Одеси

За даними правоохоронців, на момент пожежі в готелі "Токіо Стар" знаходилося 200 осіб. Пожежа виникла на другому поверсі. При цьому, деякі очевидці повідомляють, що чули звук пожежної сигналізації. Однак, цю інформацію ще не перевірили.

На даний момент встановлено імена всіх постраждалих, впізнання загиблих ще попереду.

Крім того, за даними поліції, на момент пожежі в готелі перебувало 29 іноземців: 14 громадян Білорусі, двоє громадян Туреччини, один громадянин Молдови, один громадянин Польщі, п'ять французів, один німець, двоє громадян США, один громадянин Іраку, один громадянин Узбекистану і один громадянин Великобританії.

Медики розповіли про стан постраждалих в результаті пожежі в Одесі

Як повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 міста Одеси Олександр Ставратій, в лікарні знаходяться 7 з десяти потерпілих в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар". Шість постраждалих - в реанімації.

Поліція опублікувала відео з місця пожежі в готелі Одеси

Зеленський і Гройсман відреагували на пожежу в готелі в Одесі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу в готелі Одеси. Глава держави зазначив, що пожежа сталася через "злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки".

"Відповідатимуть не тільки безпосередні винуватці пожежі. Відповідати буде Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості", - заявив він.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман після пожежі в Одесі розпорядився провести масштабні перевірки місць відпочинку людей - перш за все готелів і санаторіїв.

За фактом пожежі в готелі Одеси відкрито справу

За фактом пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі відкрито справу. На даний момент в ЄРДР внесено відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України".

З'явилося відео пожежі в Одесі

В мережі опублікували відео з місця пожежі в Одесі, на яких видні масштаби пожежі, а також транспортування потерпілих і загиблих до карет "швидкої допомоги".

Пожежа в готелі "Токіо Стар" в Одесі забрала життя 8 людей

За даними рятувальників, інформація про пожежу в готелі "Токіо Стар" в Одесі надійшла до них 17 серпня о 01:34. Станом на 04:23 пожежу в готелі по вул. Водопровідна, 1а було ліквідовано на площі 1000 м кв.

"На пожежі загинуло 8 та постраждало 10 осіб (з них 7 осіб врятовано підрозділами ДСНС)", - повідомили в ДСНС.

За інформацією місцевих ЗМІ, "Токіо Стар" є одним з найдешевших готелів Одеси - ціна за проживання стартує від 350 гривень за номер без вікон. Готель розташований в будівлі колишнього трамвайного депо. Його власник - бізнесмен Вадим Чорний.