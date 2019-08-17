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Пожежа в Одесі: ДБР розслідує недбалість працівників ДСНС

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 14:51
Пожежа в Одесі: ДБР розслідує недбалість працівників ДСНС
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (odesa online)

ДБР підозрює працівників ДСНС у неналежному виконанні службових обов'язків

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) відкрили кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), що призвело до пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Так, слідчі підозрюють працівників ДСНС в неналежному виконанні службових обов'язків при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар", де сьогодні вночі сталася пожежа, як забрала життя 8 людей.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєві, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками ДСНС України в Одеській області, що призвело до виникнення пожежі в готелі "Токіо Стар" та загибелі людей", - заявили у відомстві.

Наразі здійснюється допит свідків та вилучення необхідних для слідства документів. Слідчі дії проводяться з частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу, а саме - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", яка сталася вночі 17 серпня. Правоохоронці розслідують порушення вимог пожежної безпеки в закладі.

Крім того, в одеській поліції заявили, що наразі слідство розглядає 3 версії виникнення пожежі. Основною версією є коротке замикання в електрощитовій поблизу пральні. Також правоохоронці перевіряють версію навмисного підпалу та необережного поводження з вогнем.

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