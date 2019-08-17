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Гройсман доручив провести перевірки готелів по Україні

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 10:29
Гройсман доручив провести перевірки готелів по Україні
Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (suspilne.odesa)

Перевірки повинні відбутися передусім в готелях та санаторіях

Прем'єр-міністр України Володимир Гройман відреагував на пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", який стався вночі 17 серпня та забрав життя 8 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Гройсмана в Facebook.

Так, прем'єр-міністр доручив провести масштабні перевірки в усіх місцях відпочинку по Україні. Передусім, за словами Гройсмана, перевірки торкнуться готелів та санаторіїв.

"Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей - передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об`єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані", - заявив він.

Гройсман доручив провести перевірки готелів по Україні

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Як стало відомо, загорання сталося на 2-му поверсі готелю "Токіо Стар". В результаті пожежі загинули 8 осіб, ще щонайменше десять - отримали поранення. За даними місцевих ЗМІ, раніше в будівлі готелю знаходилося трамвайне депо.

Також РБК-Україна писало, що за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки, передбачених законодавством.

З'явилося відео з місця пожежі в готелі Одеси В Одесі горів готель "Токіо Стар", є загиблі
Новини України ОдесаВолодимир Гройсманпожежапроверка
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