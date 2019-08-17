Кількість жертв пожежі в Одесі зросла

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Думская)

Рятувальники виявили тіло 9-ї жертви

Кількість загиблих в результаті пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", яка сталася вночі 17 серпня, зросла до 9. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби з надзвичайних ситуацій в Facebook.

Як повідомляється, близько 14:20 в ході слідчих дій на місці пожежі в готелі "Токі Стар" виявили тіло ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв пожежі зросла до 9 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі, яка сталася вночі суботи, загинули 8 осіб, ще 10 осіб постраждали. Зокрема, шестеро постраждалих перебувають в реанімації. Полум'я спалахнуло на другому поверсі будівлі.

Також РБК-Україна писало, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом службової халатності працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар".

Крім того, поліція розглядає 3 версії виникнення пожежі в будівлі готелю. Основною версією, за словами правоохоронців, є коротке замикання в електрощитовій поблизу пральні. Також поліція розглядає версії умисного підпалу та необережного поводження з вогнем.