Пожежа в Одесі: голова ОДА просить міграційну службу перевірити постояльців

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Думська)

Шаталова просить перевірити законність перебування іноземців на території України

В. о. голови Одеської обласної державної адміністрації Світлана Шаталова доручила головному управлінню Державної міграційної служби в області здійснити ідентифікацію іноземних громадян, які перебували в готелі "Токіо Стар" під час пожежі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Одеської ОДА.

Як повідомляється, вона просить перевірити законність перебування іноземців на території України.

"Головного управління ДМС України в Одеській області доручено провести ідентифікацію іноземних громадян, перевірити законність їх перебування на території України, організувати взаємодію з представництвом МЗС України в Одеській області за сприяння документування та повернення іноземних громадян в країни громадянства", - йдеться в повідомленні

Крім того, Шаталова вказала на важливість задіяти у розслідуванні причин трагедії Головне управління Державної фіскальної служби України в Одеській області та Головне управління Держпраці в області з метою ідентифікувати нелегальних працівників готелю.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Займання сталося близько 01:34 на другому поверсі готелю "Токіо Стар". У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар".

Крім того, в Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар".