Пожежа в Одесі: поліція відкрила справу

Фото: пожежа в готелі (скрін відео)

Пожежа, жертвами якої стали 8 осіб, сталася сьогодні вночі

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в результаті якої загинули 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, поліція почала розслідування щодо порушення вимог пожежної безпеки в будівлі готелі.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України", - йдеться у заяві.

За попередніми даними правоохоронців, жертвами пожежі стали 8 осіб, ще щонайменше 10 - постраждали.

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