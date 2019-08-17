У згорівшому готелі "Токіо Стар" знаходилися майже 30 іноземців

Фото: наслідки пожежі в готелі "Токіо Стар" (Думская)

Серед іноземців найбільше громадян Білорусі

На момент пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" в будівлі знаходилися 29 громадян інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представників Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Так, за даними рятувальників, у будівлі готелю знаходилися громадяни Франції, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, Британії та інших країн. Також в готелі перебували 14 громадян Білорусі.

"У вказаному готелі знаходилося 29 іноземців, з них: білорусів - 14, турків - двоє, Молдова - 1, Польща - 1, Франція - 5, Німеччина - один, США - дві людини, Ірак - одна, Узбекистан - одна людина, Велика Британія - одна людина", - заявили у відомстві.

Брифинг о последствиях пожара в "Токио Стар" Опубліковано Думская net Субота, 17 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше завідувач опікового відділення одеської лікарні №10 Олександр Ставратій повідомив, що до реанімаційного відділення було доставлено 6 постраждалих в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар". Також він додав, що серед семи постраждалих, яких доправили в лікарню, є один іноземець.

РБК-Україна писало, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", яка сталася вночі 17 серпня та забрала життя 8 людей. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки в закладі.