В поліції назвали основну версію пожежі в готелі Одеси

Фото: пожежа в готелі (Думская)

Також правоохоронці перевіряють версію підпалу

Правоохоронці перевіряються три версії сьогоднішньої пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", внаслідок якої загинули 8 осіб. Про це під час брифінгу повідомив начальних одеської поліції Олег Бех, передає РБК-Україна.

За даними Беха, основною версією пожежі в готелі "Токіо Стар" є коротке замикання в електрощитовій поряд з пральнею, де знаходиться місце займання. Поблизу пральні виявили декілька тіл загиблих, які, за попереднім висновком, отруїлися чадним газом.

Крім того, правоохоронці розглядають ще дві версії інциденту. Так, однією з версій є умисний підпал з метою приховання вбивства. Також поліція перевіряє можливе необережне поводження з вогнем відвідувачами готелю.

Брифинг о последствиях пожара в "Токио Стар" Опубліковано Думская net Субота, 17 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", яка сталася вночі 17 серпня. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки в готелі.

Також РБК-Україна писало, що в липні цього року в будівлі готелю "Токіо Стар" мала відбутися перевірка Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак, співробітника ДСНС не допустили на територію об'єкта через те, що власник змінив форму власності.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що особисто простежить за розслідуванням пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Він наголосив, що відповідальність за інцидент повинен понести власник готелю.