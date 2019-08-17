ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В поліції назвали основну версію пожежі в готелі Одеси

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 12:40
В поліції назвали основну версію пожежі в готелі Одеси
Фото: пожежа в готелі (Думская)

Також правоохоронці перевіряють версію підпалу

Правоохоронці перевіряються три версії сьогоднішньої пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", внаслідок якої загинули 8 осіб. Про це під час брифінгу повідомив начальних одеської поліції Олег Бех, передає РБК-Україна.

За даними Беха, основною версією пожежі в готелі "Токіо Стар" є коротке замикання в електрощитовій поряд з пральнею, де знаходиться місце займання. Поблизу пральні виявили декілька тіл загиблих, які, за попереднім висновком, отруїлися чадним газом.

Крім того, правоохоронці розглядають ще дві версії інциденту. Так, однією з версій є умисний підпал з метою приховання вбивства. Також поліція перевіряє можливе необережне поводження з вогнем відвідувачами готелю.

Брифинг о последствиях пожара в "Токио Стар"

Опубліковано Думская net Субота, 17 серпня 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", яка сталася вночі 17 серпня. Поліція розслідує порушення вимог пожежної безпеки в готелі.

Також РБК-Україна писало, що в липні цього року в будівлі готелю "Токіо Стар" мала відбутися перевірка Державної служби з надзвичайних ситуацій. Однак, співробітника ДСНС не допустили на територію об'єкта через те, що власник змінив форму власності.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявив, що особисто простежить за розслідуванням пожежі в одеському готелі "Токіо Стар". Він наголосив, що відповідальність за інцидент повинен понести власник готелю.

У згорівшому готелі "Токіо Стар" знаходилися майже 30 іноземців В лікарні повідомили про стан постраждалих від пожежі в Одесі
Новини України Одесаполицияпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся