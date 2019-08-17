В Одесі з готелю, де сталася пожежа, вилучили всю документацію

Фото: пожежа в готелі "Токіо Стар" (Думська)

Також був вилучений сервер з відеоархівом

Правоохоронці вилучили всю документацію і сервер з відеоархівом з готелі "Токіо Стар" в Одесі, в якій вночі сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Олег Беху Facebook.

За його словами, зараз проводяться слідчі дії з власником готелю.

"Опитуються свідки події, для вивчення офісу готелю вилучено всю наявну документацію та сервер з відеоархівом, проводяться слідчі дії з власником готелю і представниками фірми, яка встановлювала в готелі протипожежну сигналізацію", - повідомив Бех.

В даний час тривають заходи щодо з'ясування причини пожежі та встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня, в одному з готелів Одеси сталася пожежа. Займання сталося близько 01:34 на другому поверсі готелю "Токіо Стар". У Державній службі з надзвичайних ситуацій відзначали, що жертвами пожежі стали щонайменше 8 людей і ще десять постраждали. Пізніше кількість загиблих зросла до 9.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників Держслужби з надзвичайних ситуацій при перевірці будівлі готелю "Токіо Стар".

Крім того, в Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар".