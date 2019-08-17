Зеленський простежить за розслідуванням пожежі в Одесі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За словами Зеленського, за пожежу має відповідати власник готелю

Президент України Володимир Зеленский заявив, що особисто стежитиме за розслідуванням пожежі в одеському готелі "Токіо Стар", в результаті якого 8 людей загинули та 10 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Facebook.

Як наголосив український президент, за пожежу в готелі "Токіо Стар", яка забрала життя 8 людей, повинні відповісти не лише безпосередні винуватці, а й власник місця відпочинку. Зеленський додав, що особисто простежить за ходом розслідування.

"Уночі ми втратили вісім людських життів. Десять людей постраждали, четверо з них - у критичному стані. І це не через війну та обстріли. А через злочинне недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, через зверхнє ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край. Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройман також відреагував на пожежу в одеському готелі "Токіо Стар". Гройман заявив, що доручив провести масштабні перевірки місць відпочинку по всій Україні. За словами перм'єра, передусів перевірки торкнуться готелів та санаторіїв.

РБК-Україна писало, що вночі 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа. Вогонь спалахнув на другому поверсі готелю. В результаті пожежі загинули 8 осіб, ще 10 отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, власником готелю "Токіо Стар", який знаходиться в будівлі колишнього трамвайного депо, є місцевий бізнесмен Вадим Чорний.