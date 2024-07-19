Поездка Зеленского в Британию и выход ВСУ с Урожайного: новости за 18 июля

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Британию на саммит Европейского политического сообщества. Тем временем в ВСУ заявили о выходе украинских военных с Урожайного Донецкой области.

Более детально о том, что произошло в четверг, 18 июля, - в материале РБК-Украина .

Зеленский прибыл в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Он принял участие в саммите Европейского политического сообщества.

По словам главы государства, отдельной программой визита является отношения Украины с Великобританией.

ВСУ отошли от Урожайного

Украинские военные оставили позиции в поселке Урожайное Донецкой области. Такое решение было принято для сохранения жизни бойцов, рассказал в комментарии РБК-Украина спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, тактическая обстановка в районе поселка Урожайное сложилась таким образом, что стало невозможно удерживать там позиции.

В Минэкономики рассказали, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации

Для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 млн человек. Более половины этого объема уже использовано, рассказал заместитель министра экономики Виталий Киндратив

Дроны СБУ атаковали российскую базу пограничной охраны на озере Донузлав в Крыму, - источники

Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом, сообщили источники РБК-Украина.

По их данным, россияне не смогли защитить свою базу, не говоря уже об акватории озера.

Зеленский: все аэродромы РФ, которые используются для атак по Украине, должны быть уничтожены

Президент Владимир Зеленский снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ. Это нужно, чтобы все аэродромы, с которых РФ атакует Украину, были уничтожены.

"Это не только уничтожит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну", - отметил он.

Урсулу фон дер Ляйен переизбрали президентом Еврокомиссии

Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок для нее на должности главы Еврокомиссии.

На заседании Европарламента за назначение фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, против - 284.

Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar, - СМИ

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar, пишет France Info.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Украина получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.