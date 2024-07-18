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Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar, - СМИ

Четверг 18 июля 2024 16:06
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Франция готовит новый пакет помощи Украине, в который войдут гаубицы Caesar, - СМИ Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Согласно документу, с которым ознакомилось издание, Украина получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

"Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, намеченным на 2024 год", - говорится в сообщении.

Помимо этого в конце этого года 2100 украинских солдат проведут два месяца в военных лагерях во Франции для подготовки к боевым действиям.

"Беспрецедентный по численности отряд пробудет на месте в течение двух месяцев. Солдаты, проходящие подготовку, будут размещены во Франции. Это те же центры, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией на иностранном театре военных действий", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что небольшая часть обучения будет сосредоточена на подготовке на танках.

Целью этой масштабной операции является подготовка бригады украинских Вооруженных сил к декабрю 2024 года.

Помощь Украине от Франции

С начала полномасштабной войны Франция предоставляет Украине военную помощь. Париж, в частности, уже поставляет дальнобойные ракеты SCALP и САУ Caesar.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставках Украине истребителей Mirage 2000. Воздушные силы Украины отреагировали на это заявление, назвав Mirage 2000 самолетом, который способен эффективно выполнять боевые задачи.

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