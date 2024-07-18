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ВСУ отошли от Урожайного

Украина, Четверг 18 июля 2024 13:44
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ВСУ отошли от Урожайного Фото: ВСУ оставили позиции в селе Урожайное Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные оставили позиции в селе Урожайное Донецкой области. Такое решение было принято для сохранения жизни бойцов.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, державших там оборону", - рассказал он.

Спикер добавил, что сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами.

"Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой жизни наших военных", - отметил Волошин.

Ситуация в районе Урожайного и Крынок

Урожайное - поселок в Украине, в Великоновоселковской поселковой общине Волновахского района Донецкой области. О том, что российские войска оккупировали село Урожайное сообщали аналитики Deep State еще 14 июля.

ВСУ оставили позиции в селе Урожайное Донецкой области (deepstatemap.live)

Что касается Крынок, о выходе из которого ранее также сообщали СМИ, то по данным спикера ОСГВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, ВСУ продолжают держать оборону в районе Крынок. По его словам, "ситуация не так критична", как ее описывают СМИ и блогеры.

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