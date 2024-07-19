Поїздка Зеленського до Британії та вихід ЗСУ з Урожайного: новини за 18 липня

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Британії на саміт Європейської політичної спільноти. Тим часом у ЗСУ заявили про вихід українських військових із Урожайного Донецької області.

Більш детально про те, що сталося у четвер, 18 липня, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський прибув до Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Великої Британії. Він взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти.

За словами глави держави, окремою програмою візиту є відносини України із Великою Британією.

ЗСУ відійшли від Урожайного

Українські військові залишили позиції у селищі Урожайне Донецької області. Таке рішення було ухвалено для збереження життя бійців, розповів у коментарі РБК-Україна речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За його словами, тактична ситуація у районі селища Урожайне склалася таким чином, що стало неможливо утримувати там позиції.

У Мінекономіки розповіли, скільки українців можна забронювати від мобілізації

Для забезпечення військових потреб можна забронювати від мобілізації 1,2 млн осіб. Більше половини цього обсягу вже використано, розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Дрони СБУ атакували російську базу прикордонної охорони на озері Донузлав у Криму, - джерела

Минулої ночі окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Завдяки дронам СБУ ці навчання стали провалом, повідомили джерела РБК-Україна.

За їхніми даними, росіяни не змогли захистити свою базу, не говорячи вже про акваторію озера.

Зеленський: всі аеродроми РФ, які використовуються для атак по Україні, мають бути знищені

Президент Володимир Зеленський знову закликав Захід дозволити удари углиб території РФ. Це потрібно, щоб усі аеродроми, з яких РФ атакує Україну, було знищено.

"Це не тільки знищить деякі цілі, а й зменшить можливості Росії продовжувати цю війну", - наголосив він.

Урсулу фон дер Ляєн переобрали президентом Єврокомісії

Європейський парламент обрав Урсулу фон дер Ляєн президентом Європейської комісії. Це другий термін для неї на посаді голови Єврокомісії.

На засіданні Європарламенту за призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат, проти - 284.

Франція готує новий пакет допомоги Україні, до якого увійдуть гаубиці Caesar, - ЗМІ

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні. До нього, серед іншого, увійдуть гаубиці Caesar, пише France Info.

Згідно з документом, з яким ознайомилося видання, Україна отримає 128 транспортних машин VAB, 18 артилерійських гаубиць Caesar та 24 легкі танки.