Урсулу фон дер Ляйен переизбрали президентом Еврокомиссии

Европейский парламент избрал Урсулу фон дер Ляйен президентом Европейской комиссии. Это второй срок для нее на должности главы Еврокомиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду и президента Европарламента Роберту Мецолу в Twitter (X).

Сегодня, 18 июля, на заседании Европарламента за назначение фон дер Ляйен проголосовал 401 депутат, против - 284. Политик будет возглавлять Европейскую комиссию в течение следующих пяти лет.

Голосование было тайным, поэтому не было известно, удастся ли Урсуле фон дер Ляйен получить достаточное количество голосов для переназначения. Для этого ей нужно было набрать как минимум 361 голос.

Украинский парламент уже поздравил политика с переизбранием на должность главы Еврокомиссии.

"Поздравляем с переизбранием на должность главы Еврокомиссии большого друга и партнера Украины Урсулу фон дер Ляйен", - говорится в сообщении Верховной Рады Украины.

Глава Европарламента Роберта Мецола, которая тоже была переизбрана на должность, поздравила фон дер Ляйен с назначением.

"Это свидетельство вашего сильного лидерства и непоколебимых ценностей во времена испытаний. Европа - крепкая и готова", - написала она в соцсетях.

Добавим, что избрание главы Еврокомиссии не является началом работы ее нового состава. Европейский парламент еще должен одобрить кандидатуры всех еврокомиссаров.