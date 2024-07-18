Дроны СБУ атаковали российскую базу пограничной охраны на озере Донузлав в Крыму, - источники
Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом.
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
По данным источников, россияне не смогли защитить свою базу, не говоря уже об акватории озера.
В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов СБУ по базе береговой охраны РФ были повреждены и выведены из строя:
- штаб с пунктом управления;
- склад боеприпасов и техники;
- электроподстанция;
- технические сооружения;
- огневые позиции врага.
"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.
Источник добавил, что операция СБУ проводилась совместно с ВМС ВСУ.
Напомним, в ночь на 18 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. В Новоозерном от взрывов вроде бы "вылетели стекла" и якобы пропал свет. При этом россияне говорили об обучении Минобороны РФ.
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