Дроны СБУ атаковали российскую базу пограничной охраны на озере Донузлав в Крыму, - источники

Прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. Благодаря дронам СБУ эти учения стали провалом.

По данным источников, россияне не смогли защитить свою базу, не говоря уже об акватории озера.

В результате комбинированной атаки морских и воздушных дронов СБУ по базе береговой охраны РФ были повреждены и выведены из строя:

штаб с пунктом управления;

склад боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции врага.

"Это - еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть - это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", - сообщил информированный источник в Службе безопасности Украины.

Источник добавил, что операция СБУ проводилась совместно с ВМС ВСУ.