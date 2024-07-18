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В Минэкономики рассказали, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации

Киев, Четверг 18 июля 2024 11:46
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В Минэкономики рассказали, сколько украинцев можно забронировать от мобилизации Фото: в Минэкономики рассказали, сколько украинцев могут получить "бронь" от мобилизации (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Для обеспечения военных нужд можно забронировать от мобилизации 1,2 млн человек. Более половины этого объема уже использовано.

Об этом заявил заместитель министра экономики Виталий Киндратив, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Forbes Ukraine.

Как отметил замминистра, от мобилизации можно забронировать 1,2 млн украинцев для обеспечения военных нужд. Уже забронировано от мобилизации 800 тысяч человек.

По словам чиновника, есть еще определенный запас для бронирования работников критически важных предприятий.

Киндратив объясняет, что забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения нужд украинской армии, других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. Также в этот список внесены предприятия, которые занимаются строительством фортификационных сооружений или занимаются международной технической помощью.

Электронное бронирование в "Дії"

Напомним, вчера, 17 июля, в "Дії" запустили электронное бронирование от мобилизации. Руководители критически важных предприятий, если у них соответствующий статус, могут забронировать своих работников.

В Минцифре отмечали, что забронировать работника через "Дію" можно в течение часа.

Добавим, что ранее бронирование было только в офлайн-формате. Решение о бронировании принимает Министерство экономики.

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