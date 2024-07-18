Зеленский: все аэродромы РФ, которые используются для атак по Украине, должны быть уничтожены
Президент Владимир Зеленский снова призвал Запад разрешить удары вглубь территории РФ. Это нужно, чтобы все аэродромы, с которых РФ атакует Украину, были уничтожены.
Об этом он заявил во время участия в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества, пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию.
"Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые могут внести свой вклад в необходимую храбрость. Эти шаги (разрешить удары по РФ, - ред.) необходимо сделать. И я обращаюсь прежде всего к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции, Германии и Польше и другим друзьям - ваша храбрость может иметь решающее значение для мира", - заверил он.
По его словам, военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами на украинские города, детей и места пуска российских ракет - все это должно быть уничтожено.
"Это не только уничтожит некоторые цели, но и уменьшит возможности России продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить - так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками", - продолжил он.
Также Зеленский привел пример эффективности ударов по РФ на примере Харьковской области, потому что, по его мнению, "реальность на поле боя более объясняет, чем какие-либо разговоры".
"Мы не дали России продвигаться на Харьковщине. Точка. Путин пожертвовал десятки тысяч своих граждан. Но ничего не достиг. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, снявших ограничения по использованию оружия рядом с границей. Привело ли это к эскалации? Нет. Напротив, заблокировало попытки Путина в расширении войны. Отреагировал ли Путин? Нет", - сказал он.
Даже когда российские ракеты ударили по "Охматдету" по детям с онкозаболеваниями, то по словам президента, это лишь продемонстрировало то зло, которое демонстрирует РФ с начала войны, а следовательно, по его мнению, нужно действовать максимально храбро, чтобы достичь результатов.
"Мы можем завершить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и усилиям из оружия. И мы не должны упускать возможности. Чем более эффективной будет ПВО, тем беспомощнее будет Путин. Чем меньше у нас будет ограничений по эффективному использованию оружия, тем больше РФ будет пытаться двигаться в направлении мира", - заверил Зеленский.
Наступление РФ в Харьковской области
С 10 мая российские войска нчали новое наступление в Харьковской области - на Волчанском направлении, в районе сел Липцы и Глубокое.
Как ранее заявлял глава Пентагона Ллойд Остин, продвижение российских оккупантов на севере Харьковской области замедлилось после того, как часть союзников Украины разрешила наносить удары по территории России.
Мало того, по данным издания АР, россияне готовили еще большее наступление на Харьковскую область, сосредоточив на своей территории около 90 тысяч солдат. Но благодаря разрешению США на удары американским оружием по российской территории новое наступление удалось сорвать.
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