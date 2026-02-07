RU

"Нужно больше прогресса": Зеленский о документах по завершению войны

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский оценил состояние работы над документы по завершению войны. Он считает, что необходимо больше прогресса.

Зеленский рассказал, что сегодня был доклад украинской переговорной команды после встреч с делегациями США и России. Они проинформировали, как развивались разговоры и что вызвало наибольший конструктив.

Также президент обсудил с украинской командой состояние работы над документами, которые важны для окончания войны, а также дальнейшие встречи уже в ближайшее время.

"Считаю, что нужно больше прогресса. Определил команде рамки дальнейшего диалога, и прорабатываем график необходимых шагов. Будем информировать наших европейских партнеров о состоянии переговоров и реальных перспективах всего переговорного процесса", - подчеркнул Зеленский.

Отдельно глава государства подчеркнул, что Украине нужен результат, и одна из важнейших основ достижения мира - это действенные гарантии безопасности.

"Украина не начинала эту войну, и именно Россия должна войну завершить. Важно, чтобы партнеры были и в дальнейшем активными, работали на мир вместе с нами и воспринимали все реалистичные предложения. Спасибо Соединенным Штатам за готовность помогать", - резюмировал президент.

 

Мирные переговоры и сроки завершения войны

Напомним, что после возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп в 2025 году начал попытки завершить войну в Украине.

Первые шаги не принесли особого успеха, однако в ноябре США представили новый мирный план. Он состоял из 28 пунктов, но объективно был выгоден России, поэтому Киев совместно с Вашингтоном дорабатывали его.

Таким образом, по состоянию на сегодня практически подготовлено несколько ключевых документов: общий мирный план из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности, а также "соглашение о процветании" Украины (восстановление).

Что касается переговоров, то в конце января и в начале февраля 2026 года в Абу-Даби состоялись уже два раунда переговоров между Украиной, США и Россией. На последней встрече, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, стороны обсудили методы внедрения перемирия и мониторинга прекращения боевых действий.

Также стоит отметить, что, судя по информации в СМИ и исходя из публичных заявлений, нерешенным фактически остается территориальный вопрос, а именно - Донбасс и ЗАЭС.

Кстати, вчера Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Украина и США обсудили заключение возможного мирного соглашения с Россией уже в марте этого года. Однако, собеседники считают, что сроки могут быть смещены из-за того, что вопрос территорий так и не решен.

Кроме того, Владимир Зеленский сегодня публично заявил, что США предлагают сторонам завершить войну РФ против Украины до начала лета. Он предположил, что американцы будут оказывать дипломатическое давление в связи с этим графиком.

