Потепление в Украине переносится: где вероятен мокрый снег и штормовой ветер 6 ноября

Погода в Украине 6 ноября может принести местами не только холодный дождь, но и мокрый снег. При этом озвученные ранее вероятные даты потепления - "переносятся".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Первая настоящая осенняя стужа в Украине уже чувствуется", - рассказала эксперт.
Она сообщила также, что минувшей ночью:
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В течение пятницы, 6 ноября, по данным Диденко, "нашу территорию будет пересекать холодный атмосферный фронт".
Из-за этого в большинстве областей Украины ожидается дождь.
"А на севере, кое-где в центре и в восточных областях - с мокрым снегом", - уточнила синоптик.
Учитывая такие погодные условия, специалист обратилась к водителям и призвала их не быть легкомысленными "с летней резиной" - поскорее сменить ее на зимнюю.
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В западных областях Украины, по словам Диденко, влияние северного антициклона не позволит прорваться:
Там - погода будет преимущественно без осадков.
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Диденко рассказала также, что в большинстве областей в течение 6 ноября удержится сильный - до штормовых порывов - северный ветер.
"Поэтому следует одеваться на несколько градусов ниже", - посоветовала она.
Температура воздуха днем по Украине ожидается, по информации синоптика, около +4...+8°С.
"Но одевайтесь, как на небольшой мороз", - подчеркнула синоптик.
В Киеве погода 6 ноября, по словам эксперта, будет "на любителя":
В заключение Диденко сообщила, что "заявленное "ранее потепление (после 10 ноября)" переносится на 15-16 ноября".
"То есть сдвигается к концу следующей недели", - уточнила специалист.
В то же время она отметила, что "лучше поздно, чем никогда".
Напомним, ранее мы рассказывали, какая может быть погода в Украине в ноябре в целом.
Тем временем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух объяснила в интервью РБК-Украина, какой может быть зима в Украине.
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