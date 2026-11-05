Потепління в Україні переноситься: де ймовірний мокрий сніг і штормовий вітер 6 листопада

Погода в Україні 6 листопада може принести місцями не лише холодний дощ, але і мокрий сніг. При цьому озвучені раніше ймовірні дати потепління - "переносяться".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається", - розповіла експерт.
Вона повідомила також, що минулої ночі:
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Впродовж п'ятниці, 6 листопада, за даними Діденко, "нашу територію перетинатиме холодний атмосферний фронт".
Через це у більшості областей України очікується дощ.
"А на півночі, подекуди в центрі та у східних областях - з мокрим снігом", - уточнила синоптик.
З огляду на такі погодні умови, спеціаліст звернулась до водіїв і закликала їх не бути легковажними "із літньою гумою" - пошвидше змінити її на зимову.
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У західних областях України, за словами Діденко, вплив північного антициклону не дозволить прорватися:
Там - погода буде переважно без опадів.
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Діденко розповіла також, що в більшості областей впродовж 6 листопада втримається сильний - до штормових поривів - північний вітер.
"Тому варто одягатися на кілька градусів нижче", - порадила вона.
Температура повітря вдень по Україні очікується, згідно з інформацією синоптика, близько +4...+8°С.
"Але одягайтеся, як на невеликий мороз", - наголосила синоптик.
У Києві погода 6 листопада, за словами експерта, буде "на любителя":
Насамкінець Діденко повідомила, що "заявлене" раніше потепління (після 10 листопада) "переноситься на 15-16 листопада".
"Тобто зсувається на кінець наступного тижня", - уточнила спеціаліст.
Водночас вона зауважила, що "краще пізно, ніж ніколи".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в листопаді в цілому.
Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух пояснила в інтерв'ю РБК-Україна, якою може бути зима в Україні.
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