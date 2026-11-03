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Гидрологическая засуха в Украине в октябре: на каких реках маловодье и "остановка" течения

18:38 03.11.2026 Вт
5 мин
aimg Ирина Костенко
Гидрологическая засуха в Украине в октябре: на каких реках маловодье и "остановка" течения Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Согласно оценке водности основных рек Украины в течение октября, местами наблюдалось усиление гидрологической засухи. На отдельных локациях уровень воды упал до опасных отметок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Чем важна оценка водности основных рек

Специалисты постоянно следят за водностью основных рек Украины с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья - гидрологической засухи.

Это важно тем, что гидрологический режим многих водных артерий влияет:

  • на работу водозависимых секторов экономики;
  • на водообеспечение населения Украины.

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Где в Украине воды в октябре было больше всего

Недавно УкрГМЦ выполнил оперативную оценку водности основных рек Украины за октябрь 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.

Украинцам объяснили, что средние за октябрь расходы воды были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.

"Которое определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья", - уточнили специалисты.

Так, больше нормы (415%) водность отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).

Между тем близкой к норме (83-98%) водность наблюдалась:

  • на реке Северский Донец (пост Изюм);
  • на реке Горынь (пост Ямполь);
  • на реке Псел (пост Сумы);
  • на реке Сирет (пост Сторожинец);
  • на реке Ингул (пост Кропивницкий).

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Где водность была меньше и значительно меньше нормы

Меньше нормы (50-78%) водность в течение октября 2026 года отмечалась:

  • на реке Днепр (пост Неданчичи);
  • на реке Десна (посты Разлеты, Чернигов, Летки);
  • на ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);
  • на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
  • на его притоке - реке Уды (пост Безлюдовка);
  • на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
  • на реке Прут (пост Черновцы);
  • по общему притоку воды в Киевское водохранилище.

Значительно меньше нормы (31-44%) водность в этот период наблюдалась:

  • на приустьевом участке реки Припять;
  • на ее притоке - реке Горынь (посты Оженин, Деражное);
  • на реке Стырь (пост Луцк);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (посты Житомир, Иванков), Ирша (пост Украинка), Псел (посты Гадяч, Запсилье), Ворскла (пост Чернеччина), Рось (пост Фесюры);
  • на реках суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки) и Ориль (пост Царичанка);
  • на притоке Днестра - реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);
  • на реке Тиса (пост Рахов);
  • на украинском участке Дуная (посты Рени и Измаил);
  • по боковому притоку в Днепровское и Каменское водохранилища.

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Где ситуация была близкой к критериям маловодья

Близкой к критериям маловодья (21-27%) водность в течение второго месяца осени отмечалась:

  • на притоках Припяти - реках Уборть (пост Рудня Ивановская), Стырь (пост Млынок), Случ (пост Сарны);
  • на притоке суббассейна Среднего Днепра - реке Ворскла (пост Кобеляки);
  • на реке Днестр (посты Галич, Залещики);
  • по общему притоку в Днестровское водохранилище;
  • на реке Тиса (пост Вилок);
  • на реке Южный Буг (посты Пирогово, Поселок, Подгорье);
  • на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод).

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На каких реках маловодье удерживалось и усиливалось

Эксперты УкрГМЦ сообщили, что удерживалось и усиливалось маловодье в течение октября (по основному критерию оценки):

  • на притоках Припяти - реках Случ (пост Звягель - 16%), Уборть (пост Перга - 17%);
  • по боковому притоку в Кременчугское водохранилище (11%);
  • на реках суббассейна Среднего Днепра - Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 12%), Трубеж (пост Переяслав), Сула (пост Ромны - 13%, пост Лубны - 11%), Удай (пост Прилуки - 8%);
  • на реке Днестр (в створе поста Самбор - 12%);
  • на реках Закарпатья - Латорица (пост Мукачево - 18%), Уж (пост Ужгород - 11%);
  • на реке Западный Буг (пост Литовеж - 19%);
  • на реке Южный Буг (в створах постов Тростянчик - 6% и Александровка - 18%).

Тем временем большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:

  • на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала "Днепр - Ингулец");
  • на участке Северского Донца "Змиев - Изюм";
  • на реке Горынь (возле Ямполя);
  • на реке Псел (возле Сум);
  • на реке Сейм (возле Мутиного);
  • на реке Сирет (возле Сторожинца);
  • на реке Ингул (возле Кропивницкого).

"На остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий)", - подчеркнули в УкрГМЦ.

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Где в Украине гидрологическая ситуация была наиболее сложная

Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, удерживалась и наблюдалась в течение октября (в % от значения экологического расхода):

  • на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня Ивановская - 90%);
  • на Южном Буге (пост Тростянчик - 41%);
  • на украинском участке Дуная (пост Измаил - 85%).

"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули в УкрГМЦ.

Кроме того, наблюдалось отсутствие стока:

  • на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия;
  • на верхнем участке Припяти;
  • на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка;
  • на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Недра, Супий, Ольшанка, Серебрянка, Малая Терса, Кильчень, Мокрая Сура;
  • в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на реках в четырех областях критически мало воды - где УкрГМЦ объявил самый высокий уровень опасности до середины ноября.

Тем временем в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.

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