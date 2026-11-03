Гидрологическая засуха в Украине в октябре: на каких реках маловодье и "остановка" течения
Согласно оценке водности основных рек Украины в течение октября, местами наблюдалось усиление гидрологической засухи. На отдельных локациях уровень воды упал до опасных отметок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Чем важна оценка водности основных рек
Специалисты постоянно следят за водностью основных рек Украины с целью оценки наступления (вероятности наступления) маловодья - гидрологической засухи.
Это важно тем, что гидрологический режим многих водных артерий влияет:
- на работу водозависимых секторов экономики;
- на водообеспечение населения Украины.
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Где в Украине воды в октябре было больше всего
Недавно УкрГМЦ выполнил оперативную оценку водности основных рек Украины за октябрь 2026 года - в створах действующих гидрологических постов.
Украинцам объяснили, что средние за октябрь расходы воды были оценены в соответствии с Положением о порядке оценки и информирования о маловодье (гидрологической засухе) на водных объектах суши Украины.
"Которое определяет основные и вспомогательные критерии для оценки наступления (угрозы наступления) маловодья", - уточнили специалисты.
Так, больше нормы (415%) водность отмечалась на реке Ингулец (пост Кривой Рог).
Между тем близкой к норме (83-98%) водность наблюдалась:
- на реке Северский Донец (пост Изюм);
- на реке Горынь (пост Ямполь);
- на реке Псел (пост Сумы);
- на реке Сирет (пост Сторожинец);
- на реке Ингул (пост Кропивницкий).
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Где водность была меньше и значительно меньше нормы
Меньше нормы (50-78%) водность в течение октября 2026 года отмечалась:
- на реке Днепр (пост Неданчичи);
- на реке Десна (посты Разлеты, Чернигов, Летки);
- на ее притоке - реке Сейм (в пределах Украины);
- на реке Северский Донец (посты Чугуев, Змиев);
- на его притоке - реке Уды (пост Безлюдовка);
- на реке Западный Буг (Каменка-Бугская);
- на реке Прут (пост Черновцы);
- по общему притоку воды в Киевское водохранилище.
Значительно меньше нормы (31-44%) водность в этот период наблюдалась:
- на приустьевом участке реки Припять;
- на ее притоке - реке Горынь (посты Оженин, Деражное);
- на реке Стырь (пост Луцк);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Тетерев (посты Житомир, Иванков), Ирша (пост Украинка), Псел (посты Гадяч, Запсилье), Ворскла (пост Чернеччина), Рось (пост Фесюры);
- на реках суббассейна Нижнего Днепра - Самара (пост Кочережки) и Ориль (пост Царичанка);
- на притоке Днестра - реке Стрый (пост Верхнее Синевидное);
- на реке Тиса (пост Рахов);
- на украинском участке Дуная (посты Рени и Измаил);
- по боковому притоку в Днепровское и Каменское водохранилища.
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Где ситуация была близкой к критериям маловодья
Близкой к критериям маловодья (21-27%) водность в течение второго месяца осени отмечалась:
- на притоках Припяти - реках Уборть (пост Рудня Ивановская), Стырь (пост Млынок), Случ (пост Сарны);
- на притоке суббассейна Среднего Днепра - реке Ворскла (пост Кобеляки);
- на реке Днестр (посты Галич, Залещики);
- по общему притоку в Днестровское водохранилище;
- на реке Тиса (пост Вилок);
- на реке Южный Буг (посты Пирогово, Поселок, Подгорье);
- на его притоке - реке Синюха (пост Синюхин Брод).
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На каких реках маловодье удерживалось и усиливалось
Эксперты УкрГМЦ сообщили, что удерживалось и усиливалось маловодье в течение октября (по основному критерию оценки):
- на притоках Припяти - реках Случ (пост Звягель - 16%), Уборть (пост Перга - 17%);
- по боковому притоку в Кременчугское водохранилище (11%);
- на реках суббассейна Среднего Днепра - Рось (пост Корсунь-Шевченковский - 12%), Трубеж (пост Переяслав), Сула (пост Ромны - 13%, пост Лубны - 11%), Удай (пост Прилуки - 8%);
- на реке Днестр (в створе поста Самбор - 12%);
- на реках Закарпатья - Латорица (пост Мукачево - 18%), Уж (пост Ужгород - 11%);
- на реке Западный Буг (пост Литовеж - 19%);
- на реке Южный Буг (в створах постов Тростянчик - 6% и Александровка - 18%).
Тем временем большей и в пределах нормы самого маловодного месяца наблюдалась водность только:
- на реке Ингулец - в створе поста Кривой Рог (что вызвано работой канала "Днепр - Ингулец");
- на участке Северского Донца "Змиев - Изюм";
- на реке Горынь (возле Ямполя);
- на реке Псел (возле Сум);
- на реке Сейм (возле Мутиного);
- на реке Сирет (возле Сторожинца);
- на реке Ингул (возле Кропивницкого).
"На остальных реках, гидрологический режим которых влияет на работу водозависимых секторов экономики и водообеспечение населения Украины, месячная водность была ниже среднего многолетнего значения водности самого маловодного месяца года (вспомогательный критерий)", - подчеркнули в УкрГМЦ.
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Где в Украине гидрологическая ситуация была наиболее сложная
Сложная гидрологическая ситуация, связанная с удержанием водности рек ниже значений экологического расхода, удерживалась и наблюдалась в течение октября (в % от значения экологического расхода):
- на притоке Припяти - реке Уборть (пост Рудня Ивановская - 90%);
- на Южном Буге (пост Тростянчик - 41%);
- на украинском участке Дуная (пост Измаил - 85%).
"Что критично для функционирования экосистем рек", - подчеркнули в УкрГМЦ.
Кроме того, наблюдалось отсутствие стока:
- на притоках Западного Буга - реках Рата, Свиня, Солокия;
- на верхнем участке Припяти;
- на ее притоках - реках Выжовка, Турия, Стоход, Вырка;
- на притоках Среднего и Нижнего Днепра - реках Гуйва, Ирпень, Недра, Супий, Ольшанка, Серебрянка, Малая Терса, Кильчень, Мокрая Сура;
- в верховье рек Тетерев, Орель, Самара.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на реках в четырех областях критически мало воды - где УкрГМЦ объявил самый высокий уровень опасности до середины ноября.
Тем временем в Госводагентстве объяснили, может ли маловодье стать долгосрочной проблемой.
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