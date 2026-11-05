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Потепління в Україні переноситься: де ймовірний мокрий сніг і штормовий вітер 6 листопада

12:54 05.11.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Потепління в Україні переноситься: де ймовірний мокрий сніг і штормовий вітер 6 листопада Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 6 листопада може принести місцями не лише холодний дощ, але і мокрий сніг. При цьому озвучені раніше ймовірні дати потепління - "переносяться".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Особливості поточної погоди в Україні

"Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається", - розповіла експерт.

Вона повідомила також, що минулої ночі:

  • спостерігалися невеликі мінуси;
  • на півночі та північному сході - пролітав сніг.

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Синоптична ситуація в п'ятницю, 6 листопада

Впродовж п'ятниці, 6 листопада, за даними Діденко, "нашу територію перетинатиме холодний атмосферний фронт".

Через це у більшості областей України очікується дощ.

"А на півночі, подекуди в центрі та у східних областях - з мокрим снігом", - уточнила синоптик.

З огляду на такі погодні умови, спеціаліст звернулась до водіїв і закликала їх не бути легковажними "із літньою гумою" - пошвидше змінити її на зимову.

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В яких областях опадів майже не буде

У західних областях України, за словами Діденко, вплив північного антициклону не дозволить прорватися:

  • ані дощу;
  • ані мокрому снігу.

Там - погода буде переважно без опадів.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Діденко розповіла також, що в більшості областей впродовж 6 листопада втримається сильний - до штормових поривів - північний вітер.

"Тому варто одягатися на кілька градусів нижче", - порадила вона.

Температура повітря вдень по Україні очікується, згідно з інформацією синоптика, близько +4...+8°С.

"Але одягайтеся, як на невеликий мороз", - наголосила синоптик.

Потепління в Україні переноситься: де ймовірний мокрий сніг і штормовий вітер 6 листопадаПрогноз погоди по Україні на 6 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

У Києві погода 6 листопада, за словами експерта, буде "на любителя":

  • ймовірний дощ, місцями - з мокрим снігом;
  • сильний північний вітер;
  • максимальна денна температура повітря - близько +5°С.

Коли на зміну холоду може прийти потепління

Насамкінець Діденко повідомила, що "заявлене" раніше потепління (після 10 листопада) "переноситься на 15-16 листопада".

"Тобто зсувається на кінець наступного тижня", - уточнила спеціаліст.

Водночас вона зауважила, що "краще пізно, ніж ніколи".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні в листопаді в цілому.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух пояснила в інтерв'ю РБК-Україна, якою може бути зима в Україні.

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