ua en ru
Ср, 13 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Пострадянська традиція: священник пояснив, як і чому ПЦУ "відзначає" 1 вересня

Середа 13 серпня 2025 07:30
UA EN RU
Пострадянська традиція: священник пояснив, як і чому ПЦУ "відзначає" 1 вересня ПЦУ керується новоюліанським церковним календарем (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Попри те, що початок нового церковного року припадає буцімто на 1 вересня, нічого "новорічного" у ПЦУ в цей день не роблять. Натомість в Україні існує інша, "пострадянська традиція".

Про це у коментарі РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко.

Про яку пострадянську традицію 1 вересня йдеться

За словами експерта, Православна Церква України випускає свій календар з січня. Тому історія про церковне новоліття або індикт 1 вересня - це "залишки минулого".

"Я бачу, що в нас немає жодних традицій... Нічого "новорічного" робити 1 вересня", - зауважив священник.

Натомість існує інша, "пострадянська традиція".

"Єдине, що ми робимо - благословляємо дітей на початок навчального року. При тому це - тільки наша традиція така, пострадянська. Я думаю, що вона теж скоро відпаде", - поділився протоієрей.

Пострадянська традиція: священник пояснив, як і чому ПЦУ &quot;відзначає&quot; 1 вересняПочаток індикту в перший день вересня в церковному календарі згадується (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чим важливе 1 вересня у світовому православ'ї

Коваленко розповів, що у світовому православ'ї 1 вересня - це "екологічний день".

"Згадується молебен за екологію, за збереження природи. І ми так само долучилися до цієї ініціативи", - пояснив він.

Водночас ректор Відкритого православного університету визнав, що в Україні така традиція "не так добре приживається".

"Бо в нас якраз є ця першовереснева "дитяча" традиція - школярі, студенти й т.ін. Хоча в багатьох університетах і навіть школах приватних зараз не починається навчальний рік 1 вересня. А трішки пізніше", - зауважив він.

Чому від традиції 1 вересня можна було б відмовитись

На думку Коваленка, традицію благословляти дітей і молодь на початок навчального року можна було б перенести на інший день.

"Можливо, нам вартувало б це робити якраз 8 вересня. Бо, можна сказати, що 8 вересня - день софійності. Бо це - храмове свято нашого храму, Софії Київської. І пам'ять ікони Софії - Премудрості Божої (що може стосуватись і премудрості навчання)", - пояснив священник.

Варто зазначити, що згідно з новоюліанським церковним календарем, яким керується нині ПЦУ, на 8 вересня припадає також Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії.

Пострадянська традиція: священник пояснив, як і чому ПЦУ &quot;відзначає&quot; 1 вересняСвято 8 вересня у новоюліанському церковному календарі (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

Чи варто шукати в датах "божественне походження"

Протоієрей зауважив, що церковний календар - "це жива історія".

"Календар створюється людьми. Календар пристосовується під наші земні проблеми, земні потреби... Тому казати, що календар є якогось божественного походження - ні. Він від початку придуманий людьми", - наголосив Коваленко.

Насамкінець він нагадав, що "ми досі живемо по сонячному календарю Римської імперії".

"Навіть люди, які з церквою живуть за старим стилем (московський патріархат), вони живуть по юліанському календарю. А хто такий Юлій? Цезар. Римський імператор, язичник. Який встановив календар, в якому є навіть місяць на його честь", - підсумував священник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які церковні календарі діяли на території України впродовж історії, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар і на які дати "за новим стилем" припадають тепер День святого Миколая, Різдво та Водохреще.

Крім того, ми пояснювали, кому з українців перехід на "новий" календар дався найлегше.

Тим часом у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Читайте також, хто такі біси, як з ними боротись, і чи варто боятися прокльонів.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПЦУ Навчальний рік День знань Церковний календар Діти Свята Традиції Священики
Новини
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія