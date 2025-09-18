По данным следствия, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.

Вместе с тем, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысячи долларов он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.



Фото: чиновника Минобороны разоблачили на схеме для уклонистов (Офис генпрокурора и полиция Львовской области)

Правоохранители задокументировали получение им сначала 4,5 тысячи долларов, а затем 12 тысяч долларов. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.

Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.

Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.