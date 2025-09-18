Львовские правоохранители разоблачили подполковника юстиции Министерства обороны Украины на схеме с отсрочкой от мобилизации и выездом за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора и Facebook полиции Львовской области.
По данным следствия, подполковник юстиции получил от посредника 12 тысяч долларов за незаконную переправку военнообязанного через государственную границу Украины. Для этого он должен был предоставить ему необходимые средства и устранить возможные препятствия.
Вместе с тем, за дополнительное вознаграждение в более 4,5 тысячи долларов он снял "клиента" с розыска ТЦК и СП и оформил фиктивную отсрочку от мобилизации в связи с уходом за близкой родственницей с инвалидностью. Это должно было создать основания для его якобы легального выезда в Евросоюз.
Фото: чиновника Минобороны разоблачили на схеме для уклонистов (Офис генпрокурора и полиция Львовской области)
Правоохранители задокументировали получение им сначала 4,5 тысячи долларов, а затем 12 тысяч долларов. После получения второго транша мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливаются другие возможные соучастники преступления.
Военнослужащему готовится сообщение о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины) и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения и отстранении от исполнения служебных обязанностей.
Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому - лишение свободы на срок до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, недавно во Львовской области задержали пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин призывного возраста через один из пунктов пропуска. ГБР провело более 40 обысков.
В Одесской области разоблачили масштабную схему побегов уклонистов. Военные и гражданские организовали "бизнес" по переправке мужчин в Приднестровье, заработав десятки миллионов гривен.
Еще один житель приграничья в Одесской области организовал канал незаконной переправки мужчин в Румынию.
Также был разоблачен депутат Волынского областного совета, который организовал схему незаконной переправки мужчин за границу. С начала 2022 года через эту схему незаконно вывезли более 100 человек.